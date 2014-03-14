З будівлі Ради Криму зняли герб України та повісили російський прапор

У Сімферополі з боку головного входу в будівлю Верховної Ради АРК, де раніше на центральному фасаді розташовувалася державна та кримська символіка, зняли герб України - тризуб, передає Кримське інформаційне агентство.

У даний час там залишився тільки герб АРК, перед яким повісили великий російський прапор - подарунок від делегації Володимирській області Росії.

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У коментарі кореспонденту Кримського інформаційного агентства Голова Постійної комісії з питань санаторно-курортного комплексу, туризму та підприємництва Олексій Черняк повідомив, що в Сімферополі буде побудовано великий флагшток, який символізує братський зв'язок Криму з Росією. На цей флагшток згодом і поставлять подарований прапор.