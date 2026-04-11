Підводні таємниці: 6 місць, куди дайвери з усього світу мріють потрапити у 2026 році

Названо локації з найбільш видовищними підводними краєвидами, від яких перехоплює подих навіть у досвідчених профі.

За останні роки кількість людей, що професійно займаються дайвінгом, зросла на 50%, а підводні експедиції стали головним трендом туризму, пише BBC.

Автор матеріалу здійснив понад 500 занурень у різних куточках планети – від арктичних вод Шпіцбергена до Молуккських островів в Індонезії. На основі цього досвіду виділений список із шести найкращих локацій для дайвінгу.

Фіджі

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, саме там зосереджено понад 75% світових видів коралів. Найбільш дивовижним місцем є Райдужний риф, де під час припливу розквітають білі та помаранчеві коралові сади.

Для поціновувачів екстриму там організовують нічні занурення у "чорну воду". Після заходу сонця планктон спалахує в глибині, наче зорі в нічному небі.

Мексика (Нижня Каліфорнія Сур)

Це місце називають головним міграційним коридором планети.

"Жвава супермагістраль для мігруючих морських видів, що пропонує неймовірне шоу, яке змінюється з кожною порою року", - описує води фотограф Джей Клю.

У період із грудня по квітень дайвери мають шанс насолодитися співом горбатих китів просто під водою. Травень же приносить нове видовище – міграцію гігантських зграй скатів мобула.

Французька Полінезія

Це ідеальна локація для тих, хто прагне побачити хижаків у природному середовищі. На атолі Факарава дайвери можуть спостерігати унікальне явище – "стіну" із сотень сірих рифових акул.

Янніс Папастаматіу з Флоридського університету розповів:

"Ці острови та атоли самобутні. Вони дають змогу побачити величезні скупчення акул, не вдаючись до використання приманок".

До речі, до кінця 2026 року там планують створити ще одну масштабну заповідну зону.

Індонезія (Раджа Ампат)

Найкраще місце для формату "їж, спи, пірнай".

У центрі Коралового трикутника мешкає понад 1700 видів риб, а досліджувати цей лабіринт островів найкраще на традиційному дерев’яному судні. Саме там можна зустріти дивовижних акул воббегонг та величних мант

США (Флорида)

Окрім природних бар'єрних рифів, штат готує грандіозну прем’єру. Протягом 2026 року тут планують затопити легендарний 301-метровий лайнер SS United States, який стане найбільшим штучним рифом у світі.

Не менш популярним є і знаменитий "Маршрут уламків" – ланцюжок затонулих суден від Кі-Ларго до Кі-Веста, де дайвери досліджують як військові кораблі, так і колишні судна контрабандистів

Японія (Префектура Окінава)

Японські рифи біля острова Ісігакі – чи не найкраще місце у світі для близького знайомства з морськими дияволами (мантами).

Навесні там розгортається справжня "драма про кохання": самці влаштовують так звані весільні поїзди. Вони вишиковуються в чергу і невтомно переслідують самку, синхронно повторюючи кожен її рух, аби продемонструвати свою вправність. З боку це виглядає як магічний підводний танець, від якого перехоплює подих.

За словами керівника Japan Manta Project Ріка Озакі, такий досвід не лише дарує адреналін, а й допомагає підтримувати місцевих жителів, які захищають океан для майбутніх поколінь.

