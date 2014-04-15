Турчинов наказав не платити нардепам зарплати за прогуляні дні

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, відкриваючи вечірнє засідання Верховної Ради, він зауважив, що відфракції КПУ присутній лише один депутат.

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«Я прошу не нараховувати за сьогоднішній день зарплатню депутатам від фракції комуністів, які відсутні. Вони вирішили, що можна зранку виступити, а ввечері ходити на роботу не потрібно», - сказав Турчинов, доручивши апарату «нараховувати зарплатню депутатам за фактом присутності на робочих місцях».