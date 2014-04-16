Невідомі напали на управління цивільного захисту населення Горлівки

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Згідно з повідомленням, обличчя людей були приховані під масками, а самі вони, зі слів свідків, були озброєні.

"В управлінні цивільного захисту населення вибиті двері, розбиті всі телефони. Ймовірно, що люди, які увірвалися в будівлю, шукали зброю. Чергова, яка знаходилася в будівлі, не постраждала, проте вона знаходиться в стресовому стані", - сказано в повідомленні.

Водночас за повідомленням "Радіо Свобода" люди, які захопили і утримують будівлю міського управління міліції в Горлівці, зміцнили підступи до приміщення.

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Перед входом люди вибудували три ряди барикад. Частина з них укріплена мішками з піском, інші складаються з використаних автомобільних шин.

На вході до периметру барикад виставили охорону в касках, зі щитами.

Як відомо, 14 квітня у Горлівці сепаратисти штурмували мерію й проголосили новим мером так званого главу "самооборони" Горлівки Олександра Сапунова.

Раніше повідомлялося, що сепаратисти захопили управління МВС у Горлівці. Захопленням керував підполковник російської армії, як він сам назвався.