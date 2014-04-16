У Запорізькій області СБУ затримала агента військової розвідки РФ

У Мелітополі Запорізької області співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали громадянина України К., який прямував до Луганська для виконання диверсійного завдання російської військової розвідки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що К., 1981 р. н., мешканець Запорізької області був завербований офіцером розвідувального управління ЧФ РФ та в березні ц.р. виїжджав до АР Крим за інструкціями для провокацій масових заворушень і тероризування місцевого населення у Луганській області.

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За даними СБУ, для виконання злочинного завдання він мав створити диверсійну групу з числа мешканців Запоріжжя. Крім того, вони повинні були збирати інформацію про чисельність, розташування, маршрути руху військових частин України на південно-східному напрямку, у першу чергу – залучених до антитерористичної операції.

14 квітня 2014 року К. затримано, вирішується питання про притягнення його до відповідальності за державну зраду.

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Як повідомляв УНІАН, 15 квітня в залізничному пункті контролю «Мелітополь» співробітники Держприкордонслужби затримали кур’єрів, які везли 1,8 млн грн на фінансування антиукраїнських мітингів у східних областях.