Топові російські ЗМІ роздули "фейк" про проголошення Одеської республіки

Повідомлення «Одеса оголошує себе Одеською народною республікою» 16 квітня опубліковано на сайті odessa-antimaydan.com.

«З сьогоднішнього дня Одеська область оголошується Одеською народною республікою, де вся влада належить тільки тим, хто проживає на її території», - йдеться в тексті.

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При цьому новина розміщена як головна на "топових" російських сайтах, зокрема РИА Новости і RT.

Автори маніфесту закликають одеситів 17 квітня в 16:00 почати блокувати автомобільні дороги практично у всіх районах міста. Всього зазначено понад 150 точок, на яких городяни повинні стати на проїжджій частині «живим ланцюгом» або перекрити дорогу автомобілям.

«Всі, хто ще не зрозумів, що війна прийшла до нас в будинок, не повинні завтра потрапити на роботу і на службу!!! Перевіряйте і пропускайте тільки швидкі з хворими. Не пропускайте військових та міліцію!», - наголошується в повідомленні.

Додамо, що новина про створення Одеської народної республіки дуже здивувала активістів одеського Антимайдана, які збираються на Куликовому полі.

Один з лідерів табору Артем Давидченко заявив Откату, що до сьогоднішнього ранку не знав про будь-які плани щодо створення республіки і вперше почув про це від журналістів.

«Ми не знаємо, хто ці люди, і ми не збираємося завтра брати участь в їх акції. Ми не припиняємо свою боротьбу, але Одеську республіку оголошувати не планували», - сказав Давидченко.

На уточнююче питання про те, чи мають протестувальники з Куликова поля відношення до сайту odessa-antimaydan.com, Давидченко відповів: «Ні, ми не маємо до цього сайту ніякого відношення, і хто ним займається - не знаємо».

Зазначимо, що сайт «Антимайдан Одеса 2014 - Одеський рух проти неофашизму і майданутих» був створений на початку квітня.