Ситуація в Одесі лишається контрольованою попри брехливі заяви РФ та сепаратистів

Про це заявив журналістам перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема.

«Там є заклики, але ситуація під контролем», - сказав Ярема.

Також про контрольованість ситуації в місті, попри заяву Антимайдану і заклики до блокування руху транспорту, заявили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса».

У прес-службі додали, що зараз прихильники єдиної України спільно з правоохоронними органами несуть змінну вахту, по 6 годин, на різних блокпостах у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про створення Одеської народної республіки з'явилося сьогодні на різних інформаційних ресурсах, деякі з яких посилалися на сайт odessa-antimaydan.com.

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На цьому сайті, зокрема, розміщено звернення до жителів регіону й «інших найближчих братніих міст - всім, хто вже зрозумів, що почалася громадянська війна».

У зверненні сказано, що «в країні вже введено воєнний стан», і про те, що «мета - задіяти усе місто в народно-визвольному русі Півдня».

«Завтра о 16.00 Одеса повинна встати!!! Буквально!!! Ваше завдання - у зазначений час блокувати вказані на карті транспортні розв'язки своїми машинами, пішоходи – виходьте на «зебри» і стійте там. Створюйте максимальну кількість заторів по всьому місту», - сказано у зверненні.

Також у ньому містяться заклики зробити так, щоб ніхто не потрапив на роботу і на службу, не пропускати військових і міліцію. На сайті розміщена карта, на яку нанесено 153 точки регіону, де пропонується перекрити рух транспорту.

Водночас представник організації «Молодіжна єдність», яка є одним із організаторів Куликового поля, де розташоване наметове містечко місцевого Антимайдану, заявляє, що «це цілеспрямована дезінформація».