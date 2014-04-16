Українських десантників вмовляють перейти на бік "донецької республіки" - ЗМІ

Про це пише на своїй сторінці Facebook фотограф "Лівого Берега" Максим Левін.

"З командиром кожної машини веде бесіду "місцевий". Замоложують, умовляють перейти "на бік народу", на бік "донецької респуліки". Місцевий селищний голова (це селище Красноторка під Краматорськом) каже що серед блокуючих мало саме місцевих, в основному невідомі люди", - пише Левін.

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Фотограф бачив, як до місця події на вантажному мікроавтобусі "Газель" підвезли близько 20 чоловіків у спортивних костюмах з георгіївськими стрічками.