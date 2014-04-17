Путін заявляє, що всі члени Радбезу РФ підтримали анексію Криму

12:41, 17 квітня 2014
Політика
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Президент Росії Володимир Путін заявляє, що всі члени Ради безпеки РФ підтримали анексію Криму.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Ніхто з членів Ради безпеки, з якими я обговорював цю проблему, ніхто не заперечував, усі підтримали мою позицію. І мені дуже приємно, навіть більше того - все, що було викладено як план дій, усе було неухильно виконано дуже професійно, швидко й рішуче», - сказав Путін.

При цьому він запевнив, що це рішення наперед не готувалося. «Все робилося, що називається, з коліс, виходячи з ситуації, що реально складається, і вимог моменту, але виконувалося дійсно надзвичайно професійно», - заявив Путін.

«Наше завдання полягало не в тому, щоб діяти там, у повному розумінні, збройними силами, наше завдання полягало в тому, щоб забезпечити безпеку громадян і сприятливі умови для їх волевиявлення. Ми це й зробили. Але без позиції самих кримчан це було б просто неможливо», - вважає він.Читайте такожПостпред України в ООН: Тільки Росія критикує дії української влади на Сході країни

При цьому Путін запевнив, що до останнього моменту не писав останньої фрази в своїй промові в Кремлі про те, що вносить до Федеральних зборів закон про приєднання Криму, тому що «очікував результатів референдуму».

«Одна справа - це соціологічні дослідження, одна справа – настрої певних груп, а інша справа – волевиявлення всіх громадян цієї території в цілому. Для мене дуже важливо було дізнатися, побачити, яке ж це волевиявлення. І коли стало ясно, що явка становила 83%, що 96 із гаком відсотків висловилися за приєднання до Російської Федерації, стало очевидно, що це абсолютна, просто практично повна більшість, якщо не сказати, все кримське населення. У цих умовах поступити інакше ми не могли», - заявив Путін.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% від тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.Читайте такожПостпред Британії в ООН зажадав від Росії відвести свої війська від кордонів України

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про приймання Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про приймання до складу РФ Криму і Севастополя.

Водночас, один із лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв, виступаючи 31 березня на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, скликаному за ініціативою представників України та Литви, назвав референдум у Криму «цинічним», «так званим» і «абсурдним». Джемілєв додав, що, за його даними, в референдумі брали участь не 82% жителів Криму, як повідомляє російська влада, а лише 32,4%.Читайте такожПомічник Генсека ООН: Інформація про порушення прав росіян в Україні сильно і навмисно перебільшена

27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум, що відбувся в Криму, визнано незаконним. Цей документ підтримали 100 держав, 11 проголосували проти, зокрема Білорусь. 58 членів Генасамблеї утрималися.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

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