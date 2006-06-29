Симоненко збирається перемогти на перевиборах?

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО виступає за розпуск Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

За його словами, те, що сьогодні відбувалось на засіданні Тимчасової президії за участю лідерів фракцій парламенту, свідчить, що на парламент перекладається відповідальність за відсутність єдності в помаранчевій коаліції. На думку лідера комуністів, “всі чвари між ними, які супроводжують обрання керівництва парламенту і уряду, перекладаються на Верховну Раду в цілому”.

П.СИМОНЕНКО переконаний, що пропозиції по пакетному голосуванню свідчать про те, що члени коаліції не довіряють один одному. «Вони один одного збираються і далі кидати, я їх мовою висловлююсь, якраз це супроводжує все те, що стало причиною блокування у сесійній залі. З іншого боку, це нездатність взяти на себе відповідальність створити єдину команду і мати єдину програму», - сказав П.СИМОНЕНКО. Він вважає, що через відсутність єдності і довіри коаліції страждає в цілому Верховна Рада і народ України. «Ми з вами є свідками, що у боротьбі за владу за ласий шмат цієї влади забули про те, що є велика держава і народ України, який сьогодні чекає від Верховної Ради прийняття дієвих заходів щодо болючих проблем і питань, з якими вони стикаються», - заявив лідер КПУ. П.СИМОНЕНКО розповів про ряд ризиків, які чекають на Україну в найближчому майбутньому, в тому числі щодо підвищення цін і тарифів. «А Верховна Рада сьогодні недієздатна. Таким чином я вважаю, що сьогодні треба вже думати про те, що ця Верховна Рада нічого не принесе народу України і її потрібно якнайскоріше переобрати...”, переконаний він.

П.СИМОНЕНКО сказав, що комуністи не блокуватимуть парламентську трибуну, оскільки сьогодні дві політичні сили думають не про виконання своїх програм, а про посади. «Ось і причина для блокування трибуни Верховної Ради», - зазначив він. П.СИМОНЕНКО нагадав, що свого часу пропонував створення антикризової коаліції, яка б вирішувала нагальні проблеми України. Він підкреслив, що до неї мають увійти всі представники, незалежно від партійних ознак, і вона має ефективно попрацювати хоча б півроку-рік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР досі не змогла розпочати роботу через блокування “регіоналами” президії. У такий спосіб опозиційні депутати протестують проти передбачуваного пакетного голосування за кандидатури на посади прем`єр-міністра і спікера.

Відповідне голосування збиралися провести сьогодні “Наша Україна”, БЮТ та Соцпартія. На пост голови парламенту висувають Петра ПОРОШЕНКА, у прем’єри - Юлію ТИМОШЕНКО.

Лідер Партії регіонів заявив, що депутати фракції готові продовжувати облогу впродовж місяця, доки Президент не розпустить парламент.