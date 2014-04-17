Прем`єр - сепаратистам: Виходьте! Ваш час минув

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час екстреного засідання уряду прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я хотів би негайно звернутися до екстремістів і терористів, які зі зброєю в руках і незаконно займають адміністративні будівлі, будівлі органів внутрішніх справ та служби безпеки. Росія була змушена засудити екстремізм і підписатися під тим, що всі бандформування будуть негайно роззброєні і вийдуть з приміщень. Виходьте! Ваш час минув», - сказав глава уряду.

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«Ми взяли на себе зобов`язання амністувати мирних протестуючих, які складуть зброю і вийдуть. Такі особи не будуть переслідуватися, крім тих, хто винен у тяжких злочинах, в першу чергу вбивствах, які ніхто нікому не пробачить», - додав він.

При цьому Яценюк підкреслив, що українська влада готова до діалогу зі Сходом і Заходом, а ОБСЄ стане тим міжнародним органом, який сприятиме виконанню домовленостей про врегулювання подій в Україні, досягнутих в Женеві.

«ОБСЄ, яка зараз прислала місію на території України, буде тим міжнародним органом, який сприятиме виконанню домовленостей», - сказав глава уряду. - «Ми ще раз заявляємо свою позицію: українська влада не просто готова до діалогу, а українська влада веде діалог - зі Сходом і Заходом. Тому що Україна це і Львів, і Луганськ, і Тернопіль. Україна - це Київ і це столиця всієї великої України, до якої входить територія автономної республіки Крим».