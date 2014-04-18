Озброєні сепаратисти вдруге штурмували телевежу в Краматорську - СБУ

Озброєні сепаратисти вчинили спробу вдруге підключити резервну підстанцію для живлення Краматорської телевежі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

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“Ситуація напружена біля цієї вежі. На сьогоднішній момент озброєні люди налагоджують підключення резервної підстанції, тобто ситуація змінюється постійно”, - сказала Остапенко.