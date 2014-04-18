ПР опублікувала свою версію меморандуму «Національної єдності»
ПР запропонувала ВР прийняти меморандум про "Національну єдність", його проект опублікований на сайті партії.
"Верховна Рада України звертається до всіх громадян країни із закликом об'єднатися в ім'я збереження єдності, цілісності території держави, досягнення громадянської злагоди в суспільстві.
Верховна Рада України в повному обсязі підтримує женевські домовленості дипломатів України, Євросоюзу, Російської Федерації та США від 17 квітня 2014 року, спрямовані на деескалацію напруженості і відновлення безпеки громадян.
Спираючись на свої конституційні повноваження на основі широкого національного діалогу, Верховна Рада України невідкладно прийме закони про проведення в нашій країні реформи місцевого самоврядування та організації влади в регіонах, передбачивши:
1. Ліквідацію обласних та районних державних адміністрацій;
2. Формування виконкомів обласних і районних рад та передачу їм функцій виконавчої влади;
3. Прямі вибори голів обласних рад територіальними громадами відкритим голосуванням жителями областей;
4. Забезпечення повноважень регіонів необхідними фінансовими ресурсами за рахунок встановлення справедливого розподілу доходів бюджетів за рахунок того, що: - будуть залишені на державному рівні позитивне сальдо ПДВ, акцизні та митні збори, - будуть залишені на місцевому рівні податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податки на надра і землю, місцеві податки і збори;
5. Запровадження дієвих механізмів участі громадськості у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.
Для досягнення миру і злагоди Верховна Рада України забезпечить конституційне закріплення статусу російської мови як другої державної", - йдеться в проекті меморандуму.
Також, Верховна Рада України зобов'язується прийняти закон про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності осіб з приводу подій, які мали місце під час масових акцій в Україні за умови звільнення будівель та інших громадських місць і добровільного складання зброї.
Верховна Рада України закликає до роззброєння всіх незаконних формувань, повернення всіх незаконно захоплених будівель їх законним власникам, звільнення всіх незаконно зайнятих вулиць, площ та інших громадських місць в українських містах, селах і селищах.
"Ми всі різні. Але у нас є одне важливе загальне - ми всі разом є громадянами суверенної, незалежної України.
Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти для наших нащадків цей безцінний скарб",- підкреслюється в тексті проекту.