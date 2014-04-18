ПР опублікувала свою версію меморандуму «Національної єдності»

"Верховна Рада України звертається до всіх громадян країни із закликом об'єднатися в ім'я збереження єдності, цілісності території держави, досягнення громадянської злагоди в суспільстві.

Верховна Рада України в повному обсязі підтримує женевські домовленості дипломатів України, Євросоюзу, Російської Федерації та США від 17 квітня 2014 року, спрямовані на деескалацію напруженості і відновлення безпеки громадян.

Спираючись на свої конституційні повноваження на основі широкого національного діалогу, Верховна Рада України невідкладно прийме закони про проведення в нашій країні реформи місцевого самоврядування та організації влади в регіонах, передбачивши:

1. Ліквідацію обласних та районних державних адміністрацій;

2. Формування виконкомів обласних і районних рад та передачу їм функцій виконавчої влади;

3. Прямі вибори голів обласних рад територіальними громадами відкритим голосуванням жителями областей;

4. Забезпечення повноважень регіонів необхідними фінансовими ресурсами за рахунок встановлення справедливого розподілу доходів бюджетів за рахунок того, що: - будуть залишені на державному рівні позитивне сальдо ПДВ, акцизні та митні збори, - будуть залишені на місцевому рівні податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податки на надра і землю, місцеві податки і збори;

5. Запровадження дієвих механізмів участі громадськості у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.

Для досягнення миру і злагоди Верховна Рада України забезпечить конституційне закріплення статусу російської мови як другої державної", - йдеться в проекті меморандуму.

Також, Верховна Рада України зобов'язується прийняти закон про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності осіб з приводу подій, які мали місце під час масових акцій в Україні за умови звільнення будівель та інших громадських місць і добровільного складання зброї.

Верховна Рада України закликає до роззброєння всіх незаконних формувань, повернення всіх незаконно захоплених будівель їх законним власникам, звільнення всіх незаконно зайнятих вулиць, площ та інших громадських місць в українських містах, селах і селищах.

"Ми всі різні. Але у нас є одне важливе загальне - ми всі разом є громадянами суверенної, незалежної України.

Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти для наших нащадків цей безцінний скарб",- підкреслюється в тексті проекту.