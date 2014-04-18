На час Великодня СБУ призупиняє антитерористичну операцію
17:54, 18 квітня 2014Політика
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Служба безпеки призупиняє активну фазу антитерористичної операції у зв'язку із Пасхальними святами та домовленостями високопосадовців у Женеві.
СБУ призупиняють антитерористичну операцію / gazeta.lviv.ua
Про це повідомила речник СБУ Марина Остапенко. За її словами, операція продовжиться.
"Антитерористична операція триває. Скільки вона триватиме – залежить від того, чи підуть із нашої території терористи. Але у зв'язку з Пасхальними святами і женевськими домовленостями вона не є в активній фазі", - заявила Остапенко, додавши, що штаб антитерористичної операції продовжує роботу.
Її слова передає УП.
"Зараз основні зусилля спрямовано на те, щоб забезпечити периметр безпеки навколо озброєних сепаратистів з метою уникнення жертв серед мирного населення", - наголосила вона.
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