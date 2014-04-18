На час Великодня СБУ призупиняє антитерористичну операцію

Про це повідомила речник СБУ Марина Остапенко. За її словами, операція продовжиться.

"Антитерористична операція триває. Скільки вона триватиме – залежить від того, чи підуть із нашої території терористи. Але у зв'язку з Пасхальними святами і женевськими домовленостями вона не є в активній фазі", - заявила Остапенко, додавши, що штаб антитерористичної операції продовжує роботу.

Її слова передає УП.

"Зараз основні зусилля спрямовано на те, щоб забезпечити периметр безпеки навколо озброєних сепаратистів з метою уникнення жертв серед мирного населення", - наголосила вона.