Чиновники самі будуть платити за користування держдачами - Семерак

Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Остап Семерак зазначає Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«З радянських часів було заведено, що держава надає чиновникам державні дачі та оплачує утримання цих приміщень, - сказав він. - Наш Уряд вважає це несправедливим. Тому ми прийняли рішення про 100-відсоткову сплату розрахункової плати за користування приміщеннями особами, котрі їх займають».

Семерак також нагадав, що Кабінет Міністрів готує рішення про продаж майна, що належить Державному управлінню справами (ДУСі).

Читайте такожЮщенко 10 років жив на держдачі з басейном, мармуровими туалетами та солярієм

Як повідомляв УНІАН, Секретаріат Кабінету Міністрів України визначив перелік транспортних засобів автопідприємства Секретаріату Кабінету Міністрів України, які планується реалізувати на аукціоні.

Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Остап Семерак у понеділок, 14 квітня, зазначає Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

На торги буде виставлено 73 транспортні засоби. На Урядові порталі оприлюднено перелік транспортних засобів автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України (АТП ГФД СКМУ), які пропонуються до відчуження.

Як повідомлялося раніше, аукціон з продажу автомобілів, які має у своєму розпорядженні Секретаріат Кабінету Міністрів України, планується провести не пізніше першої половини червня цього року.

В аукціоні з продажу автомобілів зможуть взяти участь усі бажаючі. Процедура буде відкритою та прозорою.

Секретаріат Кабінету Міністрів інформуватиме суспільство про перебіг підготовки до аукціону.