Турчинов привітав українців зі Світлим Христовим Воскресінням

09:45, 20 квітня 2014
Політика
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Він побажав, щоб Всевишній подарував Україні мир і спокій, а громадянам – щоб їхні серця наповнювалися вірою та світлом.

Турчинов

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов привітав українців зі Світлим Христовим Воскресінням.

Текст привітання обнародуваний на сайті в.о. президента. 

«Ця важлива і радісна подія символізує перемогу життя над смертю та добра над злом. Пішовши на Голгофу, Христос явив усім нам приклад найвищої жертовності та любові до ближніх.

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Ми живемо у доленосний час, коли український народ з усією рішучістю заявив про прагнення до свободи і справедливості та утвердження у суспільстві істинних цінностей.

День Воскресіння Христового - це свято Віри та Любові. Любові, яка здатна перемогти все.

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Тому Великдень несе нам радість оновлення та сподівання на краще, спонукає переосмислити своє життя, оцінивши чистоту помислів і вчинків, стати добрішим і милосерднішим», - зауважив Турчинов.

Він побажав, щоб Всевишній подарував Україні мир і спокій, а громадянам – щоб їхні серця наповнювалися вірою та світлом.

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