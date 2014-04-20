В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов привітав українців зі Світлим Христовим Воскресінням.

Текст привітання обнародуваний на сайті в.о. президента.

«Ця важлива і радісна подія символізує перемогу життя над смертю та добра над злом. Пішовши на Голгофу, Христос явив усім нам приклад найвищої жертовності та любові до ближніх.

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Ми живемо у доленосний час, коли український народ з усією рішучістю заявив про прагнення до свободи і справедливості та утвердження у суспільстві істинних цінностей.

День Воскресіння Христового - це свято Віри та Любові. Любові, яка здатна перемогти все.

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Тому Великдень несе нам радість оновлення та сподівання на краще, спонукає переосмислити своє життя, оцінивши чистоту помислів і вчинків, стати добрішим і милосерднішим», - зауважив Турчинов.

Він побажав, щоб Всевишній подарував Україні мир і спокій, а громадянам – щоб їхні серця наповнювалися вірою та світлом.