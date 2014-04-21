У РФ набув чинності закон про спрощений порядок отримання громадянства для російськомовних

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Зокрема, законом вводиться спрощений порядок прийому в громадянство Російської Федерації стосовно іноземних громадян і осіб без громадянства, визнаних носіями російської мови. Носіями російської мови визнаються особи, які володіють російською мовою і які регулярно використовують її у сімейно-побутовій, суспільній, культурній та інших сферах. При цьому їхні родичі по прямій висхідній лінії або вони самі раніше мали постійно проживати в РФ, зокрема на території, що належить до Російської імперії й СРСР, за умови відмови від наявного громадянства іноземної держави або відсутності громадянства іноземної держави.Читайте такожКримчани скаржаться, що їм примусово нав'язують громадянство РФ

Так, відмова від іноземного громадянства надає право проживаючим у Росії іноземцям одержати паспорт РФ у спрощеному порядку без дотримання таких умов, як безперервне проживання на території РФ протягом 5 років на підставі посвідки на проживання й підтвердження володіння російською мовою на необхідному рівні.

Крім того, для таких громадян вводиться нова підстава для видачі візи – з метою спрощеного прийому в громадянство РФ осіб, визнаних носіями російської мови. При цьому для вказаної категорії осіб звичайну візу пропонується видавати на рік. Також для іноземців, визнаних носіями російської мови, продовжується термін тимчасового перебування на території РФ у випадку, якщо від них прийнято заяву на отримання російського громадянства або про видачу посвідки на проживання. Посвідка на проживання для даної категорії видається на 3 роки без дотримання умов про попереднє отримання дозволу на тимчасове проживання і пов'язаного з ним річного цензу осілості, проте вона анулюється у випадку, якщо зазначені особи після закінчення двох років не подали заяву про прийом у громадянство РФ.Читайте такожТурчинова закликають спростити надання росіянам українського громадянства

Як повідомляв УНІАН, цей закон 4 квітня прийняла Держдума Росії. 16 квітня його схвалила Рада Федерації.