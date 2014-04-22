Медведєв доручив облаштувати кордони з Україною з урахуванням Криму

Про це повідомила прес-секретар глави уряду Наталія Тімакова, пише РИА Новости.

У понеділок Кабмін затвердив колишнього главу концерну "Калашников" Костянтина Бусигіна на посаду керівника Федерального агентства з облаштування державного кордону.

"Першим дорученням, яке дав голова уряду новому керівнику Роскордону Костянтину Бусигіну, стало доручення негайно приступити до облаштування гоударственной кордону між РФ і Україною з урахуванням входження Криму та Севастополя до складу РФ", - сказала Тімакова.

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За її словами, Бусигін найближчим часом вилетить в Крим, про що прем'єр по телефону поінформував тимчасово виконуючого обов'язки глави Республіки Крим Сергія Аксьонова.