Медведєв доручив облаштувати кордони з Україною з урахуванням Криму

04:40, 22 квітня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив новому главі Роскордону Костянтину Бусигіну негайно приступити до облаштування держкордону між РФ і Україною з урахуванням приєднання Криму й Севастополя до Росії

Медведев крым / Reuters

Про це повідомила прес-секретар глави уряду Наталія Тімакова, пише РИА Новости.

У понеділок Кабмін затвердив колишнього главу концерну "Калашников" Костянтина Бусигіна на посаду керівника Федерального агентства з облаштування державного кордону.

"Першим дорученням, яке дав голова уряду новому керівнику Роскордону Костянтину Бусигіну, стало доручення негайно приступити до облаштування гоударственной кордону між РФ і Україною з урахуванням входження Криму та Севастополя до складу РФ", - сказала Тімакова.

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За її словами, Бусигін найближчим часом вилетить в Крим, про що прем'єр по телефону поінформував тимчасово виконуючого обов'язки глави Республіки Крим Сергія Аксьонова.

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