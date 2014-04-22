У США представили докази причетності Москви до подій в Україні - Le Monde







Уредакторській статті під назвою «У США представили докази причетності Москви до подій в Україні», опублікованій у французькій газеті «Le Monde», йдеться про те, що в понеділок 21 квітня Держдепартамент США оприлюднив фотографії, надані Києвом, які, на думку американців, свідчать про те, що озброєні сепаратисти на сході України є насправді російськими військовими офіцерами російської розвідки.

Одна частина фотографій була надана українцями, інша частина була взята в міжнародній пресі і в соціальній мережі Twitter, як заявила прес-секретар Держдепартаменту США Дженніфер Псакі, на деяких з них можна побачити «докази зв'язку між Росією і частиною озброєних повстанців на сході України».

Серед фотографій, які Київ надав Вашингтону через Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), є одна, зроблена в Грузії в 2008 р., на якій зображений військовий з довгою світлої бородою, на формі якого можна розгледіти знак приналежності до російських військ спеціального призначення. Цього ж чоловіка, з трохи посивілою бородою, можна побачити на іншій фотографії, зробленій під час захоплення сепаратистами міліцейського відділку в Краматорську. «Цей же чоловік був помічений у Слов'янську 14 квітня», - зазначено в описі до третьої фотографії, на якій зображений чоловік у військовій формі з цигаркою в роті.

На іншій серії фотографій, деякі з яких були зроблені в Криму, а інші нещодавно на сході України, все той же чоловік.

Третя серія фотографій - це «сімейні фото» членів підрозділу, яке називають «групою саботажу і визнання», що знаходиться в підпорядкуванні військової розвідки Росії.

Поведінка «давно сформованого підрозділу»

Під час подій у Криму та східних областях, США звинувачували Росію в зв'язку з загадковими «зеленими чоловічками», як назвали збройних сепаратистів за їх форму без розпізнавальних знаків, які дали б змогу їх ідентифікувати. «Це ще один додатковий доказ» цих зв'язків, запевнила в понеділок пані Псакі.

На своєму офіційному блозі командувач військами НАТО генерал Філіп Бридлав поділився своїми спостереженнями», пояснивши, чому він думає, що Росія стоїть за подіями в Україні.

«Дії проросійських сепаратистів на сході України показують, що їх підготовка, військове спорядження, а також манера працювати спільно, характерні для військ, які належать до підрозділу, давно сформованого, а не спонтанно з групи місцевих повстанців».

Їх поведінка і дисципліна, зокрема той факт, що вони тримають зброю «стволом вниз» і палець не на спусковому гачку, дозволяють генералу Бридлаву зробити висновок, що мова йде про добре підготовлених військових. На це вказує і їх зброю, яка знаходиться на озброєнні російської армії, а також їхні професійні дії на блокпостах. «Вони зовсім не схожі на типових повстанців, яких можна часто побачити сидячими або з цигаркою в роті».