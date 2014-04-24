Ярош пояснив, чому "Правий сектор" вступив у боротьбу з російським агресором

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Зокрема, у повідомленні сказано, що "Правий сектор" виник, як революційний рух українського народу в умовах режиму Януковича.

"Його втеча ознаменувала собою початок нової стадії Національної революції. І, в результаті, було прийнято рішення щодо перетворення "Правого сектора" в політичну партію, яка спільно з іншими націоналістичними структурами буде продовжувати боротьбу за створення української національної держави у відповідності з вимогами нової політичної реальності. Відповідно, в даний час "Правий сектор" діє в рамках чинного законодавства, як політична партія, і саме цим визначається характер його участі у протидії російському агресору та його агентурі, - йдеться в заяві.

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Крім цього зазначається, що, як політична партія, "Правий сектор" не може мати власних військових підрозділів, однак може володіти достатнім людським ресурсом, який буде корисним в захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

"Так, зокрема, ми задіяли членство до формування батальйонів територіальної оборони "Дніпро", "Донбас" і "Слобожанщина". Представники "Правого сектора" будуть поповнювати й інші військові підрозділи, діяльність яких буде спрямована на захист незалежності нашої країни. Також ми будемо надавати будь-яку іншу посильну допомогу в боротьбі з окупантами", - зазначено в повідомленні.

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Також в "Правому секторі" впевнені, що Національна революція в Україні має тривати. І на даному етапі вона зіткнулася з зовнішньою агресією.

"Ми зробимо все від нас залежне, щоб зупинити цю агресію і довести Національну революцію до її логічного завершення, а саме здобуття Української Самостійної Соборної Держави", - резюмується в заяві.

Нагадаємо, вчора кандидат у президенти України, лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив про формування з представників Донецького регіону спецбатальйону "Донбас".