У ході звільнення міської ради Маріуполя травмовано 5 осіб – МВС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«24 квітня приблизно о 3-й годині наряд патрульної служби, що несе цілодобове чергування біля міської ради Маріуполя, побачив групу громадян з битами. Як з'ясувалося, близько 30 осіб увійшли до приміщення та вимагали від загарбників звільнити будівлю мерії. Між полярними групами протестуючих сталося зіткнення. В оперативному порядку на місце події прибули правоохоронці. Втручанням співробітників міліції конфлікт було локалізовано. Наразі є інформація про 5 потерпілих, які отримали травми під час бійки. Ці громадяни звернулися по медичну допомогу”, - повідомили в МВС.Читайте такожМіліція взяла під контроль міськраду Маріуполя - Аваков

Відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – «Умисне легке тілесне ушкодження». На місці події працюють співробітники міліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що звільнення міськради Маріуполя пройшло без жертв, мер перебуває всередині будівлі, а сама міськрада береться під охорону. На своїй сторінці у Facebook він написав: “Маріуполь. Мерія звільнена для нормальної роботи. Висока роль громадянських активістів. МВС налагоджує процес нормального функціонування. Зараз вибухотехніки перевірять будівлю. Міськрада береться під охорону. Мер вже всередині... В цьому випадку обійшлося без жертв. І це і добре, і правильно. Процес нормалізації ситуації в місті буде продовжено”.