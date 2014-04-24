Телеканали вимагають припинити переслідування журналістів та налагодити мовлення на сході

Керівники телеканалів звертаються до в.о. Президента Олександра Турчинова з вимогою виконання законодавства України щодо захисту прав журналістів, а саме забезпечити безпеку роботи журналістів у окремих містах насході країни силами співробітників Служби Безпеки України, а також забезпечити безперебійне мовлення в східних регіонах країни.

Читайте такожТелевежу в Краматорську знеструмили, сепаратисти залишили об’єкт «Останнім часом професія журналіста стала однією з найбільш небезпечних. Журналісти та оператори телекомпаній при виконанні службових обов'язків у окремих містах на сході країни все частіше стикаються з порушенням своїх прав на достовірне та об'єктивне висвітлення подій. Ми переконані, що особливо в кризовій для країни ситуації та стані інформаційної війни, потрібно більше уваги приділяти забезпеченню безпеки журналістам та сприяти їхній професійній діяльності. Також задля донесення до населення України оперативної інформації про події в країні необхідно забезпечити стабільне ТВ мовлення шляхом організації належного контролю доступу до ТВ ретрансляторів та комунікацій, що забезпечують функціонування ретрансляторів. Це першочергові та необхідні умови для реалізації конституційного права громадян на інформацію», - йдеться у листі до в.о. Президента Олександра Турчинова.

Телеканали пропонують усім представникам ЗМІ звернутися до в.о. Президента України з відповідними вимогами.