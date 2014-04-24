Прикордонники вилучають фальшиві українські паспорти у громадян, які їдуть з Криму

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, 23 квітня два недійсні паспорти виявили співробітники Держприкордонслужби під час перевірки документів громадян, які слідували через контрольний пункт «Чаплинка».

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У ході паспортного контролю прикордонний наряд звернув увагу на 2 громадян України, які їхали автомобілем «Рендж Ровер». Їх документи були видані лише наприкінці березня в місті Армянськ. З'ясувалося, що ці паспорти є недійсними. Наразі документи вилучено, а пасажирів повернуто в зворотному напрямку.

Подібні документи виявляли нещодавно й в залізничному пункті контролю «Мелітополь». Паспорти знайшли у двох пасажирів потяга «Сімферополь – Київ». Документи також були видані в Криму наприкінці березня і виявилися недійсними.

Як повідомляв УНІАН, у березні Росія анексувала український Крим та продовжує дестабілізувати ситуацію на півдні та сході України.