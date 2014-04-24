Самопроголошений мер Слов'янська погрожує жителям міста розстрілами - МВС

Як повідомляє МВС України, у ході проведення антитерористичної операції в місті Слов'янську Донецької області були поширені листівки, в яких населення закликають дотримуватися спокою, за можливістю, не залишати свої будинки, не відпускати дітей без нагляду батьків на вулиці міста, не піддаватися на провокації і не виконувати злочинні накази представників самопроголошеної незаконної влади.

За інформацією з джерел у АТО, самопроголошений мер Слов'янська В’ячеслав Пономарьов оголосив про «розстріл на місці кожного, у кого буде виявлена ця листівка».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, у ході проведення антитерористичної операції, підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони України деблоковані і знищені три блокпости незаконних збройних формувань в північно-східній частині міста Слов'янська Донецької області.

«Під час бойового зіткнення до 5 терористів було знищено. З боку учасників АТО один боєць отримав поранення», - зазначається у повідомленні МВС.