Королевська: на Донбасі живуть не «сепаратисти», а звичайні люди

Про це заявила кандидат на посаду Президента України Наталія Королевська після відвідування Свято-Успенської Святогорської Лаври, де вона помолилася за мир та добробут України. Саме звідти розпочався її тур по східним областям країни.

«Я сама родом зі Сходу, тому мені як нікому іншому зрозумілі проблеми та сподівання місцевих мешканців. Тут живуть не «сепаратисти», а звичайні люди. А напружена ситуація, яка виникла – наслідок бездіяльності влади щодо вирішення їх питань. Свою поїздку по Сходу я розпочала саме зі святої землі, оскільки мир – це те, чого Україна зараз потребує понад усе», - сказала вона.

Наталія Королевська зауважила, що на сьогодні через напружену ситуацію на сході для України як ніколи актуальна тема єдності країни. «Ми повинні зробити все, щоб країна зберегла єдність. Якщо сьогодні хтось каже, що давайте забудемо про Донецьк та Луганськ, то я відповім – це не вихід. Ми зобов’язані почути один одного. Зрозуміти, навіщо люди вийшли на вулицю, проти чого вони протестують та які позиції відстоюють», - відмітила вона.

Наталія Королевська нагадала, що нещодавно повернулася з Криму, де побачила, «що українських громадян там просто покинули». Таке ставлення уряду до своїх громадян вона вважає просто неприпустимим. «Держава про цих людей забула й нічого не робить для того, щоб їм допомогти. Тому, якщо ми сьогодні не докладемо усіх зусиль, то немає жодної гарантії, що завтра історія з Кримом не повториться в Харкові, Сумах чи Чернігові», - підкреслила вона.

Тому, за словами політика, сьогодні головне завдання – зберегти мир та забезпечити соціальний захист всім, хто його потребує. «Для цього я і приїхала на Донбас, щоб почути безпосередньо від мешканців сходу про ті проблеми, які їх найбільше турбують. І донести цю точку зору до центральної влади», - сказала Наталія Королевська.