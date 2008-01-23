Лавров заявляє, що НАТО може зіпсувати відносини Росії та України

Відносини Росії та України, зокрема, у військовій і військово-промисловій сферах, залежатимуть від того, як розвиватимуться відносини України з НАТО, заявив глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ на прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії в 2007 році.

Як повідомляє російський телеканал "Вести", С.ЛАВРОВ сказав: "Наші відносини у військово-промисловій галузі залежатимуть від готовності наших партнерів їх продовжувати, але й неабиякою мірою від того, як розвиватиметься зовнішньополітична лінія наших сусідів".

"Ми, звичайно, знаємо про звернення України до Брюсселя з проханням почати процес оформлення членства України в НАТО", - сказав глава МЗС РФ. "Від того, як він розвиватиметься, багато в чому залежатиме співпраця України та Росії у військовій і військово-промисловій галузях", - вважає він.

С.ЛАВРОВ нагадав, що у сфері ВПК у двох країн тісні зв`язки, оскільки ще з часів СРСР "у нас величезна кількість підприємств, що виробляють продукцію, яку неможливо виробити інакше, окрім як спільно".

Говорячи про співпрацю у військовій сфері, міністр торкнувся проблеми Чорноморського флоту РФ. С.ЛАВРОВ нагадав, що останніми роками вдалося налагодити нормальне функціонування ЧФ РФ завдяки тому, що діалог з цієї проблеми був деполітизований. "Базові угоди повинні виконуватися повною мірою", - вважає він. "Це припускає узгодження додаткових документів", - нагадав С.ЛАВРОВ "Для цих цілей існує підкомісія щодо ЧФ, яка завтра проводить чергове засідання", - сказав глава МЗС Росії.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня МЗС Росії заявив, що можлива інтеграція України в НАТО ускладнить російсько-українські відносини.

У МЗС РФ зазначають, що складається враження, що нинішнє українське керівництво розглядає зближення з НАТО багато в чому як альтернативу добросусідським зв`язкам з Російською Федерацією.

Водночас у МЗС РФ вважають, що кожна країна вільна самостійно обирати шляхи забезпечення своєї безпеки, зокрема через розвиток тісніших зв`язків із військово-політичними структурами. «Це право ніхто не оспорює», - сказано в коментарі.

15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.