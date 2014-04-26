США закликали звільнити представників ОБСЄ в Україні

Про це заявила на брифінгу представник держдепартаменту Джен Псакі.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями, що невідомі озброєні люди викрали групу інспекторів", - цитує її слова РИА Новости.

За її даними, співробітники ОБСЄ знаходяться в будівлі, контрольованій проросійськими силами. Однак представник держдепу визнала, що знає про те, що відбувається лише з повідомлень ЗМІ.

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"Якщо це правда, ми рішуче засуджуємо ці дії і закликаємо до негайного звільнення", - заявила вона.

За словами Псакі, держдеп вважає, що Росія може внести внесок у звільнення затриманих, використовуючи свій вплив.