Через "труднощі перекладу" кримчани поки будуть офіційно бездітними

Як передає кореспондент Радіо Свобода, найімовірніш, ці прогалини будуть заповнювати восени.

Працівники паспортних столів пояснють це великою кількістю помилок, яких припускаються при перекладі даних зі свідоцтв про народження з української мови на російську.

«Дуже багато помилок при перекладі…Краще прийти у вересні», – пояснила представниця керченського паспортного столу.

Тим, хто збирається із дітьми перетинати кордон з російським паспортом, радять брати з собою оригінали свідоцтв про їх народження.

Читайте такожПрикордонники вилучають фальшиві українські паспорти у громадян, які їдуть з Криму Щодня перед міським паспортним столом у Керчі люди шукуються у довжелезні черги за російським паспортом. Від самого ранку, щоб отримати документ, люди записуються у списки, які передають представникові установи. Він викликає людей по черзі, а також за прізвищем. Багато людей у чергах проводять по кілька днів, бо пропускають «свій номер» через необхідність піти у справах, і приходять наступного дня.