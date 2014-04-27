Ніякі економічні санкції сьогодні не зупинять путінську Росію – Ходорковський

Так вважає колишній російський підприємець Михайло Ходорковський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку в ході зустрічі з громадськістю та журналістами в арт -центрі «Ізоляція».

«Ніякі санкції не зупинять Росію миттєво», - сказав Ходорковський.

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Він пояснив, що «наявних на сьогодні, умовно кажучи, резервів», «специфіка перекидання енергетичних потоків», а також інші процесуальні зміни енергетичні не будуть для Росії критичними в найближчі 5 років.

«Ситуація буде погіршуватися, але вона не буде критичною», - сказав Ходорковський про економіку Росії.

Він підкреслив, що російське та українське суспільство - це різні категорії, тому що в Україні є елементи демократії, а в Росії суцільна антиукраїнська пропаганда, яка паралізувала значну частину суспільства.

«Треба розуміти, що ви живете погано-бідно, але все-таки в демократичній країні, а росіяни живуть в країні авторитарній, яка зараз перетворюється на тоталітарну», - сказав Ходорковський.

Він зазначив, що путінському режиму вдалося нав'язати росіянам образ ворога в особі «українського бандерівця», образ фашиста.

За словами Ходорковського, росіяни вірять, що до влади в Україні прийшли фашисти і цей «пропагандистський штамп глибоко засів в їхній свідомості».

«Сьогодні сам Путін і велика частина населення Росії отруєні пропагандою і мають намір рятувати братький народ», - додав опальний російський бізнесмен.