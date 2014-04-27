Ніякі економічні санкції сьогодні не зупинять путінську Росію – Ходорковський
Ніякі економічні санкції, що вводяться Євросоюзом і США проти Російської Федерації за її агресію проти України, сьогодні не зупинять російського президента Володимира Путіна і тих, хто його підтримує.
Так вважає колишній російський підприємець Михайло Ходорковський.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку в ході зустрічі з громадськістю та журналістами в арт -центрі «Ізоляція».
«Ніякі санкції не зупинять Росію миттєво», - сказав Ходорковський.
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Він пояснив, що «наявних на сьогодні, умовно кажучи, резервів», «специфіка перекидання енергетичних потоків», а також інші процесуальні зміни енергетичні не будуть для Росії критичними в найближчі 5 років.
«Ситуація буде погіршуватися, але вона не буде критичною», - сказав Ходорковський про економіку Росії.
Він підкреслив, що російське та українське суспільство - це різні категорії, тому що в Україні є елементи демократії, а в Росії суцільна антиукраїнська пропаганда, яка паралізувала значну частину суспільства.
«Треба розуміти, що ви живете погано-бідно, але все-таки в демократичній країні, а росіяни живуть в країні авторитарній, яка зараз перетворюється на тоталітарну», - сказав Ходорковський.
Він зазначив, що путінському режиму вдалося нав'язати росіянам образ ворога в особі «українського бандерівця», образ фашиста.
За словами Ходорковського, росіяни вірять, що до влади в Україні прийшли фашисти і цей «пропагандистський штамп глибоко засів в їхній свідомості».
«Сьогодні сам Путін і велика частина населення Росії отруєні пропагандою і мають намір рятувати братький народ», - додав опальний російський бізнесмен.