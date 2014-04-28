Великобританія готує нові санкції проти Росії
Нові санкції проти Росії будуть розширенням вже існуючих, зокрема, візову заборону і заморожування активів.
Таку думку міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг висловив в інтерв'ю Sky News, повідомляє РБК.
"Ми продовжимо розробляти додаткові санкції, ціна для Росії (за її дії) буде зростати", - сказав дипломат.
За його словами, «те, про що буде оголошено в найближчі дні», стане додатковими заходами щодо окремих осіб і організацій.
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Раніше президент США Барак Обама заявив, що Володимир Путін скоро зрозуміє, що світова спільнота дотримується єдиної позиції з питання санкцій щодо РФ. Американський лідер зазначив що у цьому питанні США і Європа повинні діяти колективно.
У санкційний списку можуть бути включені 15 росіян, які можуть бути причетні до загострення на українському південно-сході. США введуть санкції проти підприємств і фізичних осіб, включаючи «друзів» Путіна. Очікується, що офіційно новий санкційний список буде оголошено 28 квітня.