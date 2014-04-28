У перестрілці біля аеродрому в Краматорську військовий та представник СБУ отримали поранення
11:16, 28 квітня 2014Політика
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Як повідомляє координатор «Інформаційного Супротиву», в перестрілці біля аеродрому в Краматорську поранені представники СБУ та МВС.
Під час перестрілки представники СБУ та МВС отримали поранення / REUTERS
Під час бойового зіткнення біля аеродрому в Краматорську Донецької області легко поранено представника СБУ, а також поранено військовослужбовця Внутрішніх військ МВС.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний Супротив” Дмитро Тимчук.
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«Стрілянина велася з боку дачного селища поблизу аеродрому. Терористи, які здійснили обстріл, встигли втекти до прибуття туди мобільної групи силовиків», - написав він.
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