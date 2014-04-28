У перестрілці біля аеродрому в Краматорську військовий та представник СБУ отримали поранення

Під час бойового зіткнення біля аеродрому в Краматорську Донецької області легко поранено представника СБУ, а також поранено військовослужбовця Внутрішніх військ МВС.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний Супротив” Дмитро Тимчук.

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«Стрілянина велася з боку дачного селища поблизу аеродрому. Терористи, які здійснили обстріл, встигли втекти до прибуття туди мобільної групи силовиків», - написав він.