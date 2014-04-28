СБУ: У Слов'янську затримано заступника "народного мера"

Про це сьогодні на брифінгу в Антитерористичному центрі повідомила прес-секретар СБУ Марина Остапенко - передає "ОстріВ".

"Контррозвідкою СБУ в рамках антитерористичної операції було затримано громадянин України Перепечаенко Ігор Анатолійович, 1972 р.н., відомий як заступник самопроголошеного мера міста Слов'янськ Донецької області", - зазначила вона.

Також Остапенко додала, що, за даними СБУ, він причетний до організації сепаратистських заходів у Донецькій області, що супроводжувалось насильством над громадянами, погромами і підпалами, знищенням майна. Також відомо, що затриманий причетний до захоплення державних будівель, зокрема Донецької обласної адміністрації, районного відділення внутрішніх справ і СБУ.

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Повідомляється, що раніше Перепечаенко встановив контакт з членами розвідувально-диверсійної групи ГРУ РФ, яким керує громадянин Росії Ігор Гиркин ("Стрілок"), і сприяв цим особам в організації ними терористичних актів в Донецькій області. Зазначені дії співробітників Спецслужб РФ призвели до загибелі співробітника СБУ під час виконання службових обов'язків.