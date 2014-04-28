Донецька міліція спростовує інформацію про захоплення обласного передавального центру

У Донецьку міліція стверджує, що мітингувальнгики приходили сьогодні в Обласний радіотелевізійний передавальний центр (РТПЦ), який розташований у Петровському районі, проте нічого не захоплювали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міського управління міліції.

«Там нічого не захоплено. Працівники міліції приїжджали на місце. Нікому жодних претензій, погроз не пред'являлося, ніякої шкоди майна ніхто нікому не завдав. Ніхто до міліції не звертався», - повідомили в міськУВДС. На уточнююче питання, чи приходили мітингувальники до РТПЦ, в міліції відповіли: «Приходили мітингувальники. Але працівники міліції туди теж прибули, розібралися. До міліції ніхто не звертався».

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При цьому в міліції зазначили, що в даний час у РТПЦ активістів немає. «Мітингувальників немає, вони пішли», - сказали у прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецьку мітингувальниками захоплено Обласний радіотелевізійний передавальний центр.