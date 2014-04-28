У Кернеса стріляли на ураження в область серця - Добкін

У харківського міського голову Геннадія Кернеса стріляли в область серця.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час брифінгу по завершенні операції висловив близький приятель Кернеса, кандидат у президенті України від Партії регіонів Михайло Добкін.

“Стріляли на ураження в область серця. І тільки по щасливій випадковості ми не маємо... ”, - сказав Добкін.

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Він наголосив, що поранення Кернеса надзвичайно серйозне.

За словами Добкіна, правоохоронці знайшли місце, з якого був здійснений постріл. Там знайдена гільза калібру 7,62 мм.

Добкін припустив, що це гільза від кулі снайперської гвинтівки Драгунова.

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За його словами, постріл був здійснений з протилежного боку проїжджої частини.

“Стріляли сьогодні не в Кернеса, а стріляли сьогодні в Харків, - сказав кандидат в президенти. - Він сильний чоловік, його бояться, і намагалися таким чином ліквідувати”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 харківський міський голова Геннадій Кернес був поранений у спину невідомим з вогнепальної зброї, коли він їхав на велосипеді на Білгородському шосе в районі Лісопарку. Його доставили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де прооперували.

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Як повідомив журналістам директор Інституту хірургії професор Валерій Бойко, операція тривала близько 2-х годин. У нього тяжке поранення грудної клітки та черевної порожнини.

За словами Бойка, загроза життю Кернеса не ліквідована, однак кровотеча припинена, стан стабілізувався, лікарі-реаніматологи борються зі станом шоку.

У Відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС Харківської області повідомили, що інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак кваліфікація події поки що не визначена.