Во вторник Рада рассмотрит вопрос проведения всеукраинского референдума
16:03, 28 квітня 2014Політика
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В ЦИК предлагают провести вместо референдума, всеукраинский опрос, относительно государственного строя.
В ЦИК предлагают провести вместо референдума, всеукраинский опрос, относительно государственного строя / REUTERS
Об этом сообщил министр юстиции Украины – Павел Петренко, передает "РБК-Украина".
В частности, он отметил, что на завтрашнем заседании парламента будет рассматриваться вопрос о проведении всеукраинского референдума.
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В тоже время, как сообщил в своем Facebook член совета ВО "Майдан", политолог Игорь Жданов, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение рекомендовать назначить всеукраинский референдум относительно единства Украины на 15 июня 2014 г.
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