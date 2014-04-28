Во вторник Рада рассмотрит вопрос проведения всеукраинского референдума

Об этом сообщил министр юстиции Украины – Павел Петренко, передает "РБК-Украина".

В частности, он отметил, что на завтрашнем заседании парламента будет рассматриваться вопрос о проведении всеукраинского референдума.

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В тоже время, как сообщил в своем Facebook член совета ВО "Майдан", политолог Игорь Жданов, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение рекомендовать назначить всеукраинский референдум относительно единства Украины на 15 июня 2014 г.