На Донеччині в результаті вибуху саморобної бомби загинув солдат, другий поранений

"Під час виконання службових обов’язків, в ході щоденного контрольного огляду інженерних загороджень, два військовослужбовця військової служби за контрактом Збройних Сил України отримали поранення. За попередньою інформацією, причиною отримання поранень став вибух невідомого саморобного вибухового пристрою", - йдеться у повідомлені прес-служби Міноборони.

Після надання першої медичної допомоги на місці події, постраждалих військовослужбовців на військовому вертольоті Мі-8 було негайно відправлено до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Харкова.Читайте такожВ результаті теракту в Краматорську згорів літак, постраждав командир

"Під час транспортування солдат К. від отриманих травм помер. Молодший сержант Р. перебуває в реанімаційному відділенні. Стан його здоров’я військові медики оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи. Призначено службове розслідування. Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України висловлює співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.