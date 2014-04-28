На Донеччині в результаті вибуху саморобної бомби загинув солдат, другий поранений

17:04, 28 квітня 2014
Політика
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Під час виконання службових обов’язків у Донецькій області два військовослужбовця Збройних Сил України отримали поранення, один з них помер

Армия, БТР, войска, солдаты / Виктор Максимов, vk.com

"Під час виконання службових обов’язків, в ході щоденного контрольного огляду інженерних загороджень, два військовослужбовця військової служби за контрактом Збройних Сил України отримали поранення. За попередньою інформацією, причиною отримання поранень став вибух невідомого саморобного вибухового пристрою", - йдеться у повідомлені прес-служби Міноборони. 

Після надання першої медичної допомоги на місці події, постраждалих військовослужбовців на військовому вертольоті Мі-8 було негайно відправлено до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Харкова.Читайте такожВ результаті теракту в Краматорську згорів літак, постраждав командир

"Під час транспортування солдат К. від отриманих травм помер. Молодший сержант Р. перебуває в реанімаційному відділенні. Стан його здоров’я військові медики оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи. Призначено службове розслідування. Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України висловлює співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця. 

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