Кернеса перевели в палату інтенсивної терапії - Харківська міськрада

Про це повідомили в прес-службі Харківської мерії, передає "РБК-Україна".

Стан харківського міського голови, як і раніше важкий, однак, у мерії Харкова поки не володіють інформацією, прийшов він у свідомість.

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Як раніше заявив хірург Валерій Бойко, оперував Кернеса, загроза для його життя буде зберігатися кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 харківський міський голова Геннадій Кернес був поранений у спину невідомих з вогнепальної зброї, коли він їхав на велосипеді на Бєлгородському шосе в районі Лісопарку. Його доставили в лікарню швидкої і невідкладної допомоги, де прооперували.