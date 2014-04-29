США закликали Росію допомогти у звільненні захоплених терористами членів ОБСЄ

Продовження агресії може призвести до ізоляції Росії і розширення санкцій щодо Москви. Про це, як повідомляє представник Міністерства оборони США контр-адмірал Джон Кірбі, американський міністр оборони Чак Хейгел заявив під час розмови зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу, передає Радіо Свобода.

«Хейгел наголосив, що українська влада має право захищати свої кордони і закликав Росію допомогти у звільненні семи членів ОБСЄ, захоплних проросійськими озброєними активістами на сході України. Хейгел також закликав припинити російський вплив на посилення дестабілізації в Україні і застеріг, що продовження агресії може призвести до ізоляції Росії і розширення економічних і дипломатичних санкцій», – зазначає Кірбі.

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Натомість, як повідомляє російське Міноборони, Сергій Шойгу під час розмови з Чайком Хейгелем спростував присутність в Україні російських диверсантів і закликав співрозмовника «сприяти максимальному зниженню «градуса напруги».

У понеділок США заявили про запровадження нових санкцій проти сімох російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Володимира Путіна.