Прокуратура розслідуватиме бездіяльність міліції під час мітингу 28 квітня в Донецьку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратурою Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

У повідомленні наголошується, що 28 квітня 2014 р. у Донецьку під час проведення вуличної акції відбулися зіткнення між прихильниками протилежних суспільно-політичних позицій. За численними повідомленнями у засобах масової інформації, працівники міліції, у чиї обов'язки входило забезпечення порядку під час проведення мирної акції, допустили злочинну бездіяльність. У результаті у центрі міста сталися масові безлади і 13 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.Читайте такожУ Донецьку затримали найбільш агресивних учасників нападу на мирний мітинг

На даний час створено групу слідчих прокуратури області. Розроблено план першочергових слідчих дій, опитуються свідки подій і обробляються наявні відеоматеріали.

Діям працівників міліції буде дано принципову правову оцінку згідно з чинним законодавством.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Донецької області, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня увечері у Донецьку кілька десятків агресивно налаштованих молодиків напали на українських активістів. Вони наздогнали колону з українськими активістами і накинулися з кийками, залізними палицями і ланцюгами, б'ючи всіх підряд.Читайте такожПісля нападу на мирний мітинг у Донецьку постраждали 12 проукраїнських активістів

Багато жителів Донецька, які не брали участь в жодній з акцій, але були свідками того, що відбувається, з обуренням підходили до міліції і вимагали пояснити, чому вона допускає такі безлади у місті, і сьогодні на людей, які мирно йдуть, у яких в руках є тільки прапори, нападають і б'ють по-звірячи бітами і ланцюгами. Міліція нікому не відповідала.