У Луганську озброєні терористи продовжують штурмувати міліцію, натовп готує живий коридор

Як передає кореспондент УНІАН, серед мітингувальників майже 50 осіб в комуфляжі, бронежилетах, касках, масках і з автоматами.

З боку міліції були застосовані гранати, мітингувальники кинули «коктейль Молотова» у бік міліції, потім відбувся нечисельний обстріл будівлі. Інформації про постраждалих немає, більше пострілів не було.

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Натовп скандує «Росія!», «Донбас!». На будівлі міліції, як і на всіх інших захоплених об'єктах, встановлений прапор РФ.

Один з сепаратистів виступив перед мітингувальниками і попросив обійтися без мародерства і вандалізму. При цьому табличку Управління МВС демонстративно розбили.

Також активісти заявили про те, що начальник Головного управління УМВС України в Луганській області Володимир Гуславський подав у відставку.

«На його місце призначено нашу людину Анатолія Науменка», - заявив один з сепаратистів.

Зараз готуються до виведення правоохоронців через живий коридор.

«Це наші 18-річні хлопчаки з Луганська, Запоріжжя та Одеси, внутрішні війська, ніхто з них не буде стріляти в нас. Випустіть їх живими і здоровими» , - звернувся до мітингувальників сепаратист.