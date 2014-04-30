У Черкаській області створено робочу групу з протидії сепаратизму

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, у робочу групу з протидії сепаратизму та інших проявів посягань, що загрожують територіальній цілісності та недоторканності України увійшли керівників управлінь МВС, СБУ, воєнкоматів та прокуратури області.

Як зазначив на спільній координаційній нараді з питань подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України прокурор області Віктор Миколенко: «Ситуація в державі вимагає додаткових заходів для забезпечення стабільності та правопорядку на території області. Зважаючи на це, надзвичайно важливо об’єднати зусилля правоохоронних органів».

На нараді зазначалося також про практичні заходи, здійснені правоохоронними органами, командуванням військових формувань, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області на забезпечення протидії сепаратистським проявам у регіоні та посяганням на територіальну цілісність України.

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На нараді зокрема йшлося, що в регіоні не допущено вказаних протиправних проявів. Не обійшлося без окремих випадків поширення у ЗМІ неперевіреної або й відверто неправдивої інформації, яка здатна спричинити дестабілізацію у суспільстві.

Обговоривши ситуацію, учасники наради спільно розробили комплекс заходів. Заплановано також ряд перевірок в органах виконавчої влади, проведення роз’яснювальної та інформаційної роботи на обласному та місцевому рівнях.