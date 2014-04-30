СБУ затримала двох озброєних росіян і білоруса, які прямували в Донецьк на допомогу сепаратистам
12:40, 30 квітня 2014Політика
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Іноземці намагалися перетнути кордон у пункті пропуску "Довжанський" Луганської області.
Двоє росіян і білорус йшли на допомогу сепаратистам в Донецьк
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
"За їхніми свідченнями, спочатку вони повинні були прибути в Луганськ до захопленого бойовиками приміщення УСБУ, а потім їх повинні були переправити в Донецьк для посилення місцевих бандформувань", - сказано в повідомленні.
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У затриманих вилучено комплекти військової форми, холодну зброю та іншу військову амуніцію. Проводяться відповідні оперативно-слідчі дії.
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