СБУ затримала двох озброєних росіян і білоруса, які прямували в Донецьк на допомогу сепаратистам

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"За їхніми свідченнями, спочатку вони повинні були прибути в Луганськ до захопленого бойовиками приміщення УСБУ, а потім їх повинні були переправити в Донецьк для посилення місцевих бандформувань", - сказано в повідомленні.

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У затриманих вилучено комплекти військової форми, холодну зброю та іншу військову амуніцію. Проводяться відповідні оперативно-слідчі дії.