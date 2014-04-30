Сотники Майдану готуються протидіяти провокаціям на травневі свята

Як передає кореспондент УНІАН, про це сотники Майдану заявили на прес-конференції.

"Що стосується 1, 9 травня і проміжків між ними - ми готуємося до цих подій. По вчорашнім подіям (смолоскипна хода, яка призвела до бійки на Майдані - УНІАН) ми зрозуміли, що всередині Майдану є люди, які працюють безпосередньо на ФСБ Росії, це проплачені групи людей на Майдані, які мають відношення до ультраправих", - сказав представник Центральної ради сотень Майдану на прізвисько Спартак.

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Начальник відділу безпеки Майдану Олег Великий зазначив, що на Майдані вночі введено комендантську годину, також будь-які масові заходи, які проходять в місті Києві чи на Майдані, повинні бути узгоджені з Центральною радою сотень Майдану, Штабом Майдану і комендатурою.

Також на Майдані заборонено носити зброю і закривати обличчя.

"Вчорашні події були направлені на дискредитацію Майдану, з боку екстремістів був підготовлений месидж для російських телеканалів, що нібито тут, на Майдані, присутні неонацисти", - вважає Спартак.

У свою чергу представник Самооборони Майдану Тарас зазначив, що перед тим як смолоскипна хода повинна була відбутися, виявили дві диверсійні групи, які мали при собі знаряддя для підпалу - пляшки з сумішшю і певні види зброї.

"Інформація про те, що відбудеться хода зі смолоскипами, була надана СБУ, вчора на Майдані перебував заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович, який тримав на контролі цю справу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня після 21.00 у Києві на Майдані Незалежності сталася масова бійка із застосуванням зброї та вибухових пакетів.

За інформацією очевидців, в інциденті брали участь з обох боків близько 200 осіб. Є постраждалі.