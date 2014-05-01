Сепаратисти відпустили двох захоплених в Краматорську міліціонерів - МВС

Про це повідомляє прес-служба УМВС Донецької області.

29 квітня терористи викрали чотирьох міліціонерів з Краматорського міськвідділу міліції, які відмовилися переходити на їх сторону: начальника карного розшуку Віталія Бенько, начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Олег Зайцева, оперативних співробітників Андрія Редько та Володимира Міщенка.

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Увечері 30 квітня терористи відпустили Андрія Редько та Володимира Міщенка. У Слов'янську продовжують утримувати двох їхніх колег.

Нагадаємо, 21 квітня в приміщення МВВС Краматорська увійшли сім озброєних автоматичною зброєю людей в масках, назвалися прихильниками Донецької народної республіки. Жодних вимог не висували і роботі міліції не перешкоджали. Відтоді невідомі залишаються в будівлі міськвідділу.

29 квітня терористи викрали чотирьох міліціонерів з Краматорського міськвідділу міліції, які відмовилися переходити на їх сторону: начальника карного розшуку Віталія Бенько, начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Олег Зайцева, оперативних співробітників Андрія Редько та Володимира Міщенка.