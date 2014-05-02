ЄС хоче направити на вибори в Україну більше сотні спостерігачів

15:30, 02 травня 2014
Політика
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Європейський Союз має намір направити більш як 100 спостерігачів на президентські вибори до України 25 травня.

Евросоюз / Фото : REUTERS

Як повідомляє РИА Новости, про це повідомила прес-секретар верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

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“Я думаю, що буде більш як 100 спостерігачів від Євросоюзу”, - сказала вона.

Як відомо, на пост президента України балотується 21 кандидат.

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