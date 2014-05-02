Турчинов закликав Росію припинити істерію навколо подій в Україні

В.о. Президента України, Голова Верховної Ради України Олександра Турчинова у зверненні до співвітчизників, зокрема зазначив: «Сьогодні зранку ми розпочали активну фазу Антитерористичної операції, спрямованої проти головної бази бойовиків, які тероризують весь Донецький регіон, розташованої в місті Слов'янську», повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

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«Наша основна мета - захистити людей і не допустити жертв серед населення.

Наші силові структури ведуть боротьбу з найманцями іноземної держави, з терористами та злочинцями, які захоплюють заручників, вбивають і катують людей, які зі зброєю в руках погрожують територіальній цілісності та стабільності в Україні», сказав Турчинов.

Він також підкреслив, що «операція розгортається не так швидко, як хотілось би, та значно ускладнюється тим, що бази терористів розташовані в багатонаселених містах, а вони самі ховаються за спинами цивільних громадян, прикриваються заручникам, ведуть вогонь з багатоквартирних жилих будинків».

В.о. Президента України, Голова Верховної Ради України наголосив, що «під час сьогоднішнього етапу операції вдалося захопити всі укріплені вогневі опорні пункти та блок-пости терористів навколо міста Слов'янськ, повністю замкнувши його оточення. Наступ на терористів продовжується.

Під час операції злочинці понесли значних втрат: багато загиблих, поранених, та заарештованих. На превеликий жаль, ми маємо інформацію про двох загиблих і семеро поранених наших військових.

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Дякую всім героям, які мужньо захищають нашу країну. Вічна пам'ять тим, хто загинув, захищаючи свою Батьківщину».

«Конституція значно обмежує мої повноваження, але новообраний Президент представить до вищих державних нагород всіх героїв, які відзначились, захищаючи свою країну, мир та спокій наших громадян», підкреслив Турчинов.

Він також нагадав, що «ми вимагаємо від терористів, диверсантів, всіх тих, хто підняв зброю на нашу країну, скласти зброю, здатись, звільнивши заручників та адміністративні будівлі. Ті, хто здасть зброю та непричетні до важких злочинів, будуть амністовані, хто винен у вбивствах та катуваннях - будуть покарані».

Турчинов також повідомив, що "сьогодні вночі були спроби прориву державного кордону групою озброєних російських диверсантів, які були зупинені нашими прикордонниками".

Він також звернувся до керівництва Російської Федерації: «Припиніть істерію навколо подій, що відбуваються в Україні. Припиніть погрози і залякування.

Коли вас турбують порушення прав громадян, то займіться їх захистом у своїй країні, де порушення прав набуло системного характеру.

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Ми вимагаємо від Росії припинити провокації проти нашої країни та не використовувати тероризм, диверсії та військову загрозу як форму тиску на нашу країну».

«Незважаючи на всі проблеми та протидію, ми забезпечимо мир та спокій в нашій державі та зупинимо терористичну загрозу на сході України.

Нехай Господь береже Україну та кожного з вас», - відзначив Турчинов.