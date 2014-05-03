ГПУ: обстріл вертольотів над Слов'янськом і напад на блокпост в Андріївці - теракт

Збройний напад на військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції 2 травня у Слов'янському районі Донецької області, в результаті якого загинули два пілоти та два десантники, а також напад на блокпост в Андріївці, де загинуло два та поранено п’ятеро десантників кваліфіковано як терористичний акт й об’єднано в одне кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, Харківською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.

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Встановлено, що два гелікоптери Збройних сил України, які здійснювали патрулювання, були збиті за допомогою сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів. При цьому використовувалась тактика одночасного пуску двох ракет по повітряній цілі, що свідчить про професійну військову підготовку сепаратистів.

Ще один вертоліт був обстріляний за допомогою автоматичної зброї.

Окрім того, 2 травня ще двоє військовослужбовців загинули під час нападу біля блокпоста в Андріївці на Донеччині. За даними Міністерства оборони України та Національної гвардії, сепаратисти намагалися витіснити сили АТЦ з блокпосту, прикриваючись дітьми та людьми похилого віку. Під час переговорного процесу сепаратисти застосували вогнепальну зброю з-за спин цивільних громадян, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Вказане кримінальне провадження передано за підслідністю до відділу Служби безпеки України у Харківській області з метою продовження слідства.