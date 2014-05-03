«Металіст» спростовує інформацію про участь своїх уболівальників у заворушеннях в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява клубу розміщена на офіційному сайті ФК «Металіст».

У харківському клубі наголосили, що в момент найбільших протистоянь на одеських вулицях фанати «Металіста» перебували на території міського залізничного вокзалу.

«У деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що в числі винуватців трагедії в Одесі були вболівальники «Металіста». Наш клуб офіційно заявляє, що в період найбільш запеклих протистоянь всі фанати «Металіста» вже перебували на оточеному вокзалі, перебуваючи в потязі та на пероні», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі клубу підкреслили, що всі 500 фанатів, які 2 травня виїхали на фан-поїзді на гру «Чорноморець» (Одеса) – «Металіст» (Харків), цілими і неушкодженими повернулися додому.

«Наш клуб категорично відкидає будь-які звинувачення в участі своїх уболівальників у заворушеннях. «Металіст» був, є і буде поза політикою. І ми хотіли б попросити ЗМІ та вболівальників не піддаватися на провокації, яких так багато в цей час», - наголосили у прес-службі «Металіста».

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

За останніми даними, в Одесі після учорашніх сутичок до лікарень звернулися 214 постраждалих, з них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 чоловік.

За даними СБУ, сутички і заворушення в Одесі за участі представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.

У МВС заявили, що більшість затриманих за участь у масових заворушеннях в Одесі 2 травня є громадянами Росії і жителями Придністров'я.

2 травня в Одесі відбувся матч Чемпіонату України між місцевим ФК «Чорноморець» та харківським «Металістом». Клуб з Харкова організовував фан-поїзд до Одеси, на якому на матч відбули 500 уболівальників.

За даними Управління зв’язків з громадськістю МВС України, «2 травня в Одесі на Соборній площі зібралися фанати футбольних клубів «Чорноморець» (Одеса) і «Металіст» (Харків), щоб пройти маршем у Центральний парк культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, де на стадіоні «Чорноморець» повинен був відбутися матч.

До них приєдналися звичайні громадяни. У руках багатьох були прапори України, фанати були одягнені в кольори своїх команд. Після виконання гімну України колона тільки почала рух, як з боку Олександрівського проспекту з'явилися молодики в масках і з битами».