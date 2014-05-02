В Одесі відбулося зіткнення між прихильниками РФ та єдиної України, є жертви (оновлюється)

У центрі Одеси відбуваються зіткнення між учасниками маршу за єдину Україну і прихильниками РФ.

00:54 Кількість жертв зіткнень в Одесі перевищила 40 осіб, постраждали - 174.

Як повідомляє прес-служба мерії, 77 постраждалим знадобилася госпіталізація, 25 з них - у дуже важкому стані. Одеситів просять здавати кров, повідомляє Думская.net.

00:15 Одеський губернатор поклав відповідальність за смерті на міліцію. Сьогоднішніх жертв в Одесі можна було уникнути, вважає Валентин Немировський.

23:31 Жертвами пожежі в Одесі стали 15 росіян і 5 громадян Придністров'я, повідомляє кореспондент ТСН. Всі вони вчаділи.

23:19 Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Адміністрації Президента України Сергій Пашинський назвав зіткнення в Одесі провокацією ФСБ. Він підкреслив, що саме від ФСБ сепаратисти в Одесі отримали зброю.

23:11 Проросійські активісти засіли на даху Будинку профспілок і бояться виходити. В будівлі орудують мародери, повідомляє Думская.net. Близько 50 проросійських активістів відмовляються покинути будинок профспілок на Куликовому полі.

"У будівлі також помічені невідомі особи, які, користуючись метушнею, ходять по кабінетах і дивляться, де що погано лежить. Зокрема, на очах журналістів з Будинку винесли піч і комп'ютер", - зазначає кореспондент видання.

21:59 38 людей загинули в результаті пожежі в Будинку профспілок в Одесі. В управлінні міліції зазначають, що до лікарів за допомогою звернулися 50 осіб, з них 10 міліціонерів.

21:00 З будинку профспілок виводять федералістів через коридор ганьби, всіх садять в автозаки. Їх дуже багато, зазначає кореспондент 048.

20:58 Частина проросійських активістів заблокована в будівлі торгового центру: серед них є диверсанти, повідомляє Думская.net.

Як розповіли «Думской» протестувальники, у ТЦ залишаються стрілки, які працювали на даху, а також інші активісти. Частину правопорушників вже затримано, їх доставили в міліцію.

Джерела «Думской» повідомляють, що на даний момент затримано 26 осіб. Серед них є іноземні фахівці з диверсійної діяльності.

20:32 З будинку вивели депутата облради Олексія Албу. Його сильно побили, міліція не змогла стримати гнів людей, зазначає кореспондент 048.

20:26 Кореспондент УНІАН повідомляє, що під час пожежі в Будинку профсоюзів загинули люди.

На землі лежить багато нерухомих тіл, деякі накриті прапорами України. З будівлі по проукраїнським активістам вели прицільний вогонь з вогнепальної зброї.

20:06 Табір проросійських активістів на Куликовому полі спалили. Як передає кореспондент «Думской», прихильники Росії, які мешкали в спаленому таборі, зайняли Будинок профспілок і намагаються відбиватися - з даху кидають коктейлі Молотова, а через невелике тимчасове укріплення біля входу - камені та вибухові пакети. Чути постріли.

З вікна четвертого поверху випав чоловік. Він отримав серйозні травми, і не подає ознак життя.

048 повідомляє, що з боку вул. Середньофонтанської лежить багато поранених, серед них, можливо, є вбиті. Працюють медики, є швидкі. Постраждало не менше 20 осіб. Чутно вибухи, але поки незрозуміло, це постріли або щось інше.

19:47 В Одесі сепаратисти стріляють з дахів по активістам, міліція не втручається.

19:43 Губернатор Одещини скликав екстрену нараду через криваві сутички у місті.

19:30 Антимайдан захопив будинок профспілок, активісти кидають з вікон коктейлі Молотова. На даху видно людей, повідомляє 048.

19:14 Одеська міліція повідомляє про 4 загиблих в ході зіткнень в центрі Одеси.

18:43 Прихильники федерації захопили ТЦ "Афіна", зазначає кореспондент 048.

18:23 - 048 повідомляє, що постраждали два журналісти. Головний редактор "Думской" Олег Константинов отримав поранення, також "Таймер" повідомляє про потерпілого працівника.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, станом на 17:00, в Одесі в результаті зіткнень прихильників єдності України і сепаратистів загинула як мінімум одна людина.

16:35 На Буніна заблокували пожежну машину

Станом на 16:30, з магазину "Антошка" прихильники федералізації зірвали український прапор. На Грецькій почався розлив коктейлів Молотова. За словами кореспондента 048, у прихильників Росії є автомати Калашникова, вони стріляють.

"Раніше ультрас обійшли групу федералістів з боку Віце-адмірала Жукова, але ті відкрили контратаку. Точно є один поранений", - зазначає видання.

Сторони конфлікту кидають один в одного каміння, бруківку, вибухи від шумових гранат майже не чути. Федералісти погнали ультрас, біля міського саду в групу людей кинули коктейль Молотова.

Станом на 16:03, як повідомляє 048.ua, лідеру одеського Автомайдану Євгену Резвушкіну каменем серйозно поранили око. Кореспондент видання зазначає, що у прихильників РФ бачив травматичну зброю. Судячи з того, що на асфальті валяються металеві кульки, учасники конфлікту також застосовують пневматику.

Трохи згодом, о 15:44 кореспондент Думская.net повідомив, що в районі Соборної площі чутні вибухи та постріли. Активісти кидають один в одного каміння. Їх намагаються розділити міліціонери. На асфальті кореспондент видання бачив кров. Число постраждалих поки невідоме.

Як повідомила Думская.net о 15:15, група проросійських активістів зібралася на Олександрівському проспекті. Багато - в масках і з битами. Вони мають намір перешкоджати проведенню маршу «За єдність України», який організовують активісти Майдану і «Правого сектору» за участю одеських і харківських футбольних фанатів.

Міліція затримала одну людину. За словами затриманого, він «проходив повз». Хтось упізнав його, як активіста Куликова поля і почали бити всім натовпом, після чого він потрапив до рук правоохоронців, які проводили його до міського управління міліції.

У центрі Одеси відбуваються зіткнення між учасниками маршу за єдину Україну і прихильниками Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, на Соборній площі зібралися фанати футбольних клубів «Чорноморець» (Одеса) і «Металіст» (Харків), щоб пройти маршем до Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, де на стадіоні «Чорноморець»має відбутися матч. До них приєдналися звичайні громадяни. У руках багатьох були прапори України, фанати одягнені в кольори своїх команд.

Після виконання гімну України колона тільки почала рух, як із боку Олександрівського проспекту з`явилися молодики в масках і з бітами. Полетіли шумові гранати, почалися зіткнення, в яких беруть участь кілька тисяч чоловік. Люди розбирають тротуарну плитку, розбивають на частини і кидають один в одного. Гримлять вибухи, чутні звуки, схожі на постріли. Кілька кордонів міліції розділили опонентів, але камені та гранати продовжують летіти через їхні голови, все в диму.

Вже є більш як 10 постраждалих, скривавлених людей виводять з натовпу.

Періодично звучать вигуки: «Україна!», «Слава Україні!», «Смерть ворогам!» тощо.

На місце прибув начальник міліції громадської безпеки Головного управління МВС в Одеській області Дмитро Фучеджі.