Після початку АТО на Донбасі в небо над Кримом піднялася військова авіатехніка

Одночасно з початком активної фази антитерористичної операції на Донбасі над Кримом активізувалася бойова авіація, ймовірно, російська, повідомляє ТСН.

Глядачі ТСН у Сімферополі в суботу, 3 травня, близько 16 годин зняли на відео, як передислокувалися 43 одиниці військової авіатехніки. На кадрах чітко видно, як вони рухаються в напрямку аеропортів Качи, Бельбека та Севастополя. Однак, куди саме, поки невідомо.

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Серед зафіксованих об'єктів можна розрізнити винищувачі та вантажні літаки.

У той же час, ні російські ЗМІ, ні влада, ні псевдокерівники Криму ні про яку передислокацію техніки не повідомляли. Як, власне, і про будь-які навчання на території півострова.